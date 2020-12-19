Россия принимала участие в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств США и «правительств по всему миру», заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью радиошоу Марка Левина. Его слова приводит РИА Новости.

Помпео указал, что «предпринимались значительные усилия по использованию части программного обеспечения третьей стороны, чтобы внедрить код в системы правительства США», а также в системы частных компаний и «правительств по всему миру». «Это были очень значительные усилия, и я думаю, сейчас мы можем достаточно четко сказать, что именно русские занимались этой деятельностью», — подчеркнул глава Госдепа.

14 декабря агентство Reuters сообщило, что российские хакеры совершили атаку на Министерство внутренней безопасности США и получили доступ к внутренним коммуникациям в ведомстве. Нападение было частью кампании, в рамках которой также взломали системы американского министерства финансов и Национального управления по телекоммуникациям и информации.

Minval.az