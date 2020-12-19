В ночь с 9-го на 10-е ноября при посредничестве России было подписано Cоглашение о прекращении боев между Арменией и Азербайджаном. Прекращение боев – это еще не примирение сторон. Пока не будет примирения в мироощущении людей, конфликт будет продолжаться. Французы и немцы примирились не 8/9-го мая 1945-го года, когда Германия подписала акт о капитуляции, а намного позднее, когда и немцы и французы приняли результаты войны и перестали видеть друг в друге врагов.

Попробуем разобраться, что творится в душе каждого армянина после недавнего сокрушительного поражения в войне. Конечно, не менее интересно исследовать, что творится и в азербайджанском обществе, и этим мы также обязательно займемся. Но сейчас, в первую очередь необходимо прозондировать настроения, которые преобладают у проигравшей стороны, ведь не секрет, что именно эта сторона чаще всего выступает нарушителем перемирия. Итак, армяне.

Ныне в Армении идут острые политические дебаты и шокированное поражением армянское общество хочет свалить всю ответственность на одного человека – премьер-министра Никола Пашиняна. Премьер-министр же, в свою очередь, настаивает на коллективной ответственности всех армян, включая диаспору и предыдущих руководителей Армении. Отдельные трезвые голоса слышны из-за границы. Бывший советник первого президента Армении Левона Тер-Петросяна Жирайр Липаритян дал достаточно честное и беспристрастное интервью русской службе ВВС, возложив всю вину за разжигание войны и поражение в ней на системные ошибки всего армянского общества. Политолог Арман Григорян из Университета Lehigh в США указал в своем интервью, также доступным в интернете, на пагубную роль ложных, глубоко укоренившихся в армянском народном сознании мифов, ведущих к трагедиям Армении.

В российском информационном пространстве в центре внимания, безусловно, оказались высказывания Народного артиста РФ, генерального директора киноконцерна «Мосфильм», кинорежиссера Карена Шахназарова.

Хотя сам Карен Георгиевич все время подчеркивает, что он наполовину русский, и позиционирует себя как нейтральный российский интеллигент, вне всякого сомнения, его симпатии на армянской стороне и обеспокоен он главным образом судьбой Армении, Азербайджан же рассматривает исключительно в контексте интересов Армении. Его позиция в принципе не должна вызывать удивление – позиция всякого патриота достойна уважения, даже если это противник, – с другой стороны, – позволяет проследить эволюцию умонастроения армянского патриота, не отягощенного пещерной ненавистью к азербайджанцам.

Менее, чем за три последних месяца позиция Карена Георгиевича изменилась от победно-снисходительной до примирительно-оправдательной.

До начала 44-дневной войны «субъективно-объективная» позиция Шахназарова, неизменно кочующая из одной передачи одиозного пропагандиста Владимира Соловьева к другой, сводилась к следующему:

Конфликт между Арменией и Азербайджаном начался с погромов в Сумгаите и Баку. Армяне Нагорного Карабаха имеют право на самоопределение. Армяне сильны, и Азербайджану никогда не победить Армению в военном противостоянии.

Точно так же, как и Минская группа ОБСЕ, Карен Шахназаров поддерживал в общественном сознании огромной русскоязычной аудитории мысль, что у конфликта нет военного решения. Учитывая тот факт, что Армения на протяжении тридцати лет не соглашалась добровольно вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана, отрицание военного решения конфликта сводилось к ползучему переходу оккупации де-факто в категорию де-юре.

Это была очень удачная с точки зрения агрессора и его покровителей формула для отторжения от Азербайджана принадлежащих ей по международному праву территорий. Всё выглядело вполне благопристойно – резолюции Совета Безопасности ООН о безоговорочном выводе армянских войск со всех оккупированных территорий Азербайджана не выполнялись, но при этом сопредседатели Минской группы ОБСЕ, не оказывая никакого давления на агрессора, настаивали только на мирном решении конфликта, играя при этом роль объективных посредников, а на самом деле поддерживая бесконечное продолжение агрессии. То есть, допуская военное решение для армянской стороны, отрицали такое же право на защиту для азербайджанской стороны. Такой вот псевдо-пацифизм.

В свою очередь, Карен Георгиевич Шахназаров, пользуясь своим статусом медийного лица во всем русскоязычном пространстве, активно проводил и поддерживал эту же линию. При этом как-то стыдливо не замечая миллиона беженцев-азербайджанцев, изгнанных со своих земель, заметим, дорогами, вовсе не усыпанными лепестками роз. В целом, точка зрения Карена Шахназарова не делала чести человеку, позиционирующему себя российским интеллигентом.

С началом войны 27-го сентября позиция Карена Георгиевича шаг за шагом начинает меняться.

29-го сентября, спустя два дня после начала боевых действий, он заявлял: «Азербайджан не может победить Армению… Я желаю народу Нагорного Карабаха успеха… Война бессмысленна. Она ничего не решит, она ничего решить не сможет…Я лично думаю, что Азербайджан ее проиграет. По одной простой причине, что для карабахцев это вопрос жизни и смерти, а для азербайджанцев – это вопрос политических каких-то маневров». Это выступление Шахназарова было широко распространено, растиражировано армянскими и про-армянскими официальными средствами массовой информации, а также в бесконечном пространстве интернета.

Так что, позиция Шахназарова совпадала с утверждением теперь уже бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна, заявившего ещё до начала боевых действий, что в случае войны «его танки дойдут до Баку».

Армянский танк на параде в Баку

Но ситуация развивалась по-другому, азербайджанская армия успешно продвигалась, разрушая один за другим возведенные за 30 лет эшелонированные линии обороны противника. И 8-го октября, после того, как Азербайджан освободил господствующие высоты на Муровдаге, город Гадрут и многие села Физулинского и Джебраильского районов, Карен Георгиевич уже не говорил о наступлении армян, не говорил он и о поражении Азербайджана, понимая, что, скорее всего, эту войну Армения начинает проигрывать, он заговорил по другому – «победить карабахских армян нельзя, они уйдут в горы и будут 10 лет, бесконечно сопротивляться… Вот такие они люди». Эти же слова он повторил 21 октября, когда уже почти полностью был освобожден Зангиланский и большая часть Тертерского, Физулинского и Джебраильского районов.

Ну, ладно, простим именитому кинорежиссеру слабое знание военного дела, но вот неподобающее российскому интеллигенту высокомерие непростительно. Получается, что миллион азербайджанцев, включая 40 тысяч жителей самой высокогорной части Карабаха города Шуша, такие вот недотёпы и трусы, подчеркнём, не ушли партизанить в горы, а взяли и сбежали в далеком 1992-м году со своих земель, а вот приблизительно 60 тысяч героических армян собирались уходить в горы и воевать бесконечно.

Так вот, доводим до сведения Карена Георгиевича, что после освобождения 8-го ноября господствующего над всем Карабахом труднодоступного города-крепости Шуша, в ночь с 9-го на 10-е ноября Ханкенди (Степанакерт) был почти пуст. Не только жители, но и большинство военных бежали из города, и бежали они почему-то не в горы, а прямиком в Ереван. Что и стало причиной спешного перемирия, заключенного по настоянию России в ночь с 9-го на 10-е ноября, по той простой причине, что уже к утру 10-го, в течение всего нескольких часов азербайджанские войска без особых усилий освободили бы Ханкенди.

Генерал Мовсес Акопян, бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения, в ходе пресс-конференции в Ереване 19-го ноября заявил, что на пятый день войны у Армении было полторы тысячи дезертиров, а к концу войны – около десяти тысяч. Такие вот простые и суровые факты. Мы вправе спросить Карена Георгиевича, – исходя из его же логики, – если армяне постыдно бежали с поля боя, выходит, на самом-то деле это не для них, а именно для азербайджанцев Карабах – это вопрос жизни и смерти, а для Карена Шахназарова, как и для всего армянского истеблишмента – это вопрос «политических маневров»? Оставим ответ на совести самого Карена Георгиевича.

Более интересен ответ на другой вопрос: так в чем же причина такого непоколебимого убеждения Шахназарова в силе армянского воина? Здравомыслящий человек перед лицом очевидных фактов по ходу боевых действий не был бы так уверен в духовных силах и тактических способностях армянской армии. Неужели Карен Георгиевич так легко повелся на бравые репортажи с передовой жалкого Семёна Пегова? Допускаю, что Пегов со своим работодателем Габреляновым сыграли не последнюю роль в заблуждениях Шахназарова и других гостей политических ток-шоу Соловьева и Шейнина. Но, скорее всего, основная причина не в этом.

Она в глубоко укоренившемся в каждом армянине чувстве превосходства над всеми другими народами. Разве это не высокомерие, когда всё последнее время до начала войны 27-го сентября во всем русскоязычном информационном пространстве распространялся миф, что вооруженные силы немногочисленного армянского населения Карабаха уже однажды победили Азербайджан, и победят еще раз, если начнется война. Десятимиллионный Азербайджан с его военными и экономическими ресурсами ни во что не ставился. Это ли не высокомерие?

В принципе, это допустимо, чтобы каждый отдельно взятый армянин гордился своей – пусть даже мифологизированной – историей. Но одно дело, когда это остаётся уделом какого-то бедолаги-провинциала, и совсем другое дело, когда это самомнение зашкаливает, становится государственной идеологией, почти религией. Когда об этом все время говорят в средствах массовой информации, пишутся книги, сочиняются оды и кантаты. И уже очень скоро, когда безумие овладевает всей нацией, опасность стучится к соседям. Потому что, как мы знаем из истории, рано или поздно появится какой-нибудь «фюрер», который поведет свой народ на расширение жизненного пространства, естественно, за счет «унтерменшей», живущих по соседству.

Вернёмся к Карену Шахназарову. По ходу военных действий «эволюционировали» и высказывания Карена Георгиевича. После того, как 9/10-го ноября было заключено перемирие, равное капитуляции Армении, Карен Георгиевич перестал утверждать о непобедимости армян, забыл он и о тезисе, что азербайджанцы проиграют. В интервью Общественному Телевидению Азербайджана 8-го декабря он теперь уже называет Президента Азербайджана «крупным, самым успешным политиком Южного Кавказа за последние 30 лет», и просит Азербайджан проявить снисходительность к Армении, которая сейчас в кризисе, и которой нужно время, чтобы осознать случившееся, прийти в себя. И использует при этом спортивный термин, что, дескать, счет теперь 1:1. Такая вот спортивная терминология. И полная нравственная слепота.

Начнем с просьбы к Президенту Азербайджана проявить снисходительность. Как же это напоминает ситуацию после прихода к власти 8-го мая 2018-го года премьер-министра Армении Никола Пашиняна, когда тот уговорил Президента Алиева дать ему время утвердиться во власти и затем начать выполнять резолюции Совета Безопасности ООН, приступить к предметным переговорам о выводе армянских военных со всех оккупированных территорий Азербайджана. Но затем, после укрепления во власти, цинично заявившему, что «Карабах – это Армения и точка!», устроившему пьяную вакханалию в Шуше и собиравшемуся перенести в священный для каждого азербайджанца город «парламент» никем не признанной республики.

Но все это уже вчерашний день Армении. Нас же интересует ход мыслей самого Шахназарова, поскольку – он знаковая фигура в армянском общественном сознании.

Карен Георгиевич называет Ильхама Алиева «самым успешным политиком Южного Кавказа», уже признавая территориальную целостность Азербайджана. Азербайджан под руководством Ильхама Алиева освободил свои земли, значит, Карен Георгиевич теперь уже считает войну Азербайджана допустимой и справедливой? Как панегирики Карена Георгиевича в адрес нашего президента соотносятся с его позицией недавнего прошлого, когда он считал войну большой ошибкой? Оставим на совести Карена Георгиевича ответ и на этот вопрос.

Но самое неподобающее в интервью Карена Георгиевича – это использование спортивной терминологии, такое вот изощренное иезуитство, эдакое вот ноу-хау. Так что же стоит на самом деле за этой терминологией и ноу-хау?

Это похоже на очередной маневр, на дымовую завесу, придуманную кинорежиссером для прикрытия простых истин. Мы не в футбол играли, чтобы отображать ситуацию в спортивных терминах! Такие параллели скрывают основополагающие истины.

Начнем с того, что спортивное состязание – это добровольное мероприятие, никто не вынуждает ни одну из сторон вступать в борьбу. Очень часто проводятся даже товарищеские матчи. В спорте обе стороны готовятся и выходят на бой подготовленные. Азербайджан не хотел первой Карабахской войны и не готовился к ней. Армения же целенаправленно шла к войне, готовилась к ней и политически, и информационно, но, в первую очередь, запасаясь оружием. Информационная война началась с благословения «великого дела армян» Горбачевым сразу же после изгнания из Политбюро Гейдара Алиева, занимавшего пост Первого заместителя Председателя Кабинета Министров СССР. Очень быстро, уже осенью 1987-го года, была проведена этническая чистка азербайджанцев в Кафане, приграничном с Ираном районе Армении. Первыми жертвами конфликта, как в Армении, так и непосредственно в Нагорном Карабахе также были азербайджанцы, армяне к тому времени были хорошо вооружены.

Армянская пропаганда, воспользовавшись полной информационной инфантильностью и бездеятельностью Азербайджанского руководства во времена СССР, точкой отсчета конфликта в общественном сознании застолбила Сумгаитские погромы. Азербайджан осудил эти погромы, и, вместе с тем, каждый человек, живший в те годы в Азербайджане, положа руку на приемлемую для него святую книгу, скажет, что задолго до Сумгаита была проведена этническая чистка во многих районах Армении и в Нагорно-Карабахской Автономной Области Азербайджана, десятки тысяч азербайджанцев были насильно изгнаны со своих земель. Гянджа, Сумгаит, Баку были наводнены беженцами, были убитые, раненые, искалеченные. Было много случаев изнасилований, но менталитет азербайджанцев не позволяет говорить об этом открыто, поэтому точных данных нет.

Всесторонняя политическая поддержка оказывалась армянам на самом высоком уровне, со стороны Политбюро Коммунистической Партии Советского Союза, Кабинета Министров СССР, других руководящих советских органов, когда под руководством члена ЦК КПСС Аркадия Вольского в 1988-м году был создан Комитет особого управления Нагорно-Карабахской автономной областью Азербайджана, поддержавший армян. Помогали армянам также спецслужбы, правоохранительные органы, армия. Все было направлено на ущемление суверенных прав Азербайджана в пользу Армении.

Почему-то Карен Шахназаров не удосужился поинтересоваться историей нагорно-карабахского конфликта. Как так, человек, досконально изучивший историю работорговли чернокожими в Африке или историю Октябрьской революции не счёл нужным поинтересоваться реальной историей такой дорогой для него темы, и тем не менее из года в год вводил в заблуждение российскую аудиторию, и стушевался лишь во время недавнего, уже упомянутого интервью Общественному телевидению Азербайджана, когда журналист Фарид Акберов указал на неопровержимые факты бесчинства армян.

Азербайджан всячески пытался избежать конфликта. В то время, когда изгонялись азербайджанцы из Армении, официальные власти и средства массовой информации говорили о дружбе народов, интернационализме. А когда случилось землетрясение в Спитаке 7-го декабря 1988-го года, Азербайджан одним из первых отправил в Армению самолет с гуманитарным грузом и спасателями. Самолет потерпел крушение при сомнительных обстоятельствах, столкнувшись о скалу при подлёте к Ленинакану/Гюмри. 9 членов экипажа и 68 спасателей погибли, чудом спасся лишь водитель КамАза Фахреддин Балаев, спавший в кузове груженного матрасами перевозимого автомобиля.

Далее. У всякого конфликта есть начало и есть конкретные зачинщики. Да, Германия и Франция на протяжении более ста лет боролись за Эльзас и Лотарингию. Но это не послужило оправданием фашистским лидерам, устроившим геноцид и этнические чистки и развязавшим Вторую мировую войну. Фашистские лидеры были арестованы и осуждены, и даже сейчас, спустя десятилетия, их разыскивают по всему миру и придают суду.

Точно так же и в нашем случае, виновники конфликта и военные преступники должны быть привлечены к ответственности и наказаны.

Но вернемся к самому Карену Георгиевичу. Использование спортивной терминологии просто кощунственно по отношению к десяткам тысяч жертв этой «игры».

Начнем с того, что вся война велась исключительно на территории Азербайджана. Наша страна потеряла только убитыми более 20 тысяч человек. Свыше 50 тысяч искалеченных, более 900 городов, сел, поселков и других населенных пунктов стерто с лица земли, разрушено и разграблено более 800 детских садов, более 700 школ, библиотек и медицинских учреждений, около 500 домов культуры, украдены и вывезены в Армению ценнейшие музейные экспонаты. Из 67 мечетей на оккупированных территориях частично уцелели только 3, а православная церковь в Ходжавендском районе цинично переделана в армяно-григорианскую. Вырублены леса с вековыми деревьями, занесёнными в Красную книгу. Заминированы огромные территории, на зачистку которых уйдет десяток лет и не один десяток жизней.

Экономический ущерб, нанесенный Арменией Азербайджану согласно самым скромным подсчётам превышает 80 миллиардов долларов.

Теперь о военных преступниках. Как быть с Робертом Кочаряном, Сержем Саргсяном, Сейраном Оганяном и десятками других палачей, которые на «площадке» под названием Ходжалы расстреливали, пытали, жгли, искалечили жизни тысячам людей. Что это за «спорт» такой придумал Карен Георгиевич, отец которого Георгий Шахназаров, советник Михаила Горбачева, по признанию самого кинорежиссёра стоял у истоков зарождения вот этой «игры»?!

И последнее замечание, чтобы закрыть эту безнравственную попытку сравнить кровавые страницы в истории Кавказа со спортивной игрой. Успех всякой игры напрямую зависит от объективности судейства. К сожалению, будь то ООН, ПАСЕ, или же ОБСЕ с ее Минской группой оказались очень плохими судьями, предвзятыми, необъективными, и ангажированными.

Конфликт шел на Кавказе, умирали азербайджанцы и армяне, а всему миру была отведена пассивная роль стороннего наблюдателя позорного «судейства» международных организаций, когда номинально показывались «красные карточки», принимались резолюции Совета Безопасности ООН, осуждалась трагедия в Ходжалы, но виновники этой трагедии занимали затем высокие государственные посты, выступали с высоких трибун, принимались с уважением во многих столицах мира.

А теперь Карен Георгиевич говорит: «Давайте забудем, не будем ворошить историю, что было, то было…», и т. Да, действительно, о временах Тиграна Великого и Плиния Старшего говорить не стоит, это просто смешно. Но вот говорить, указать на тех, кто затеял нынешнее противостояние, стоившее десятки тысяч жизней, необходимо. Эти люди должны понести заслуженное наказание, иначе нет никакой гарантии, что трагедия не повторится, что Азербайджан, затратив десятки и сотни миллиардов долларов на восстановление своих регионов, не столкнется с новой разрушительной агрессией.

И если Карен Георгиевич искренне хочет, чтобы такие «игры» больше не повторялись, а не пытается выиграть время для Армении для последующего реванша, пусть обратится к своим соплеменникам. В отличие от брызжущего слюной экзальтированного националиста Кургиняна и трусливо-крикливого Багдасарова, как армянская, так и русскоязычная аудитория пока что воспринимает Шахназарова как объективного человека, владеющего материалом.

Не надо взывать к нам, азербайджанцам, просить о милосердии и ссылаться на здравый смысл. Как Президент Азербайджана Ильхам Алиев, так и весь азербайджанский народ, уже проявили приверженность к миру, когда начинался конфликт, и благоразумие после, остановившись в менее чем одном километре от Ханкенди (Степанакерта). При всей аккумулированной, в результате навязанной нам войны, злости, у азербайджанцев не было и нет высокомерия по отношению к армянам.

Шахназаров, Либаридян, и другие представители армянской интеллигенции должны денно и ношно работать со своим народом, лечить его десятилетиями искажённое ложью и ненавистью к соседям сознание. В уже вышеупомянутом интервью Карен Шахназаров выражает надежду, что «армянская политическая элита сможет выдвинуть такого же разумного, как Ильхам Алиев политика, который поймет бесполезность мести, никчемность подготовки к реваншу и будет думать не о нейтралитете, а о нахождении путей к установлению дружественных отношений с Азербайджаном».

Разумные слова, но до тех пор пока армянская интеллигенция не снесёт памятник фашисту Гарегину Нжде в Ереване, пока не осудит тех, кто начал этот конфликт еще в далекие 1980-е, пока в армянском общественном сознании будут доминировать взгляды палачей Ходжалы, ставших позднее президентами Армении, пока, как свидетельствует то же ВВС, «Пашинян прямо сейчас призывает к признанию независимости Карабаха на международной арене», – у нас есть все основания полагать, что все слова, подобные высказанным Кареном Георгиевичем, в худшем случае – это либо его собственные маневры, чтобы усыпить нашу бдительность и подготовиться к новому реваншу, в лучшем – он искренен, но армянский народ не в состоянии излечиться от близких к его сердцу, но «самоубийственных» мифов со всеми вытекающими последствиями. Естественно, что и никакого устойчивого мира на Южном Кавказе не будет.

Памятник пособнику Третьего Рейха и основателю расистской идеологии Цехакронизма Гарегину Нжде в Ереване

Жирайр Липаритян в интервью ВВС, опубликованном 30-го ноября, заявил: «Так вот, заявление о прекращении огня фактически закрывает тему Карабаха. Оно не говорит этого прямо, но оно основано на принципе территориальной целостности Азербайджана. И Пашинян, премьер-министр Армении, подписал его. И никто уже этого не изменит».

Теперь возможны два сценария развития событий. В первом, к сожалению, более вероятном, армяне, не обладая военным и экономическим потенциалом для честного боя, под прикрытием российских миротворцев в самом Нагорном Карабахе и информационной завесой проармянских медиа в Москве и других центрах политического влияния будут устраивать провокации, кровавые вылазки, ночные налеты, тем самым обрекая на новые трагедии как самих себя, так и азербайджанцев. Учитывая соотношение сил Азербайджана и Армения, итог будет далеко не в пользу последней. Недавно состоялся обмен пленными по принципу «всех на всех», так вот, на каждого пленного азербайджанца приходилось 5 пленных армян. Соотношение обнаруженных после перемирия тел убитых воинов – приблизительно такое же.

Второй, к сожалению, менее вероятный сценарий, – прислушаться к пока немногочисленным здравым голосам. Тот факт, что премьер-министр Пашинян, несмотря на сокрушительное военное поражение, продолжает удерживать власть, показывает, что Нагорный Карабах, несмотря на незатухающие требования отставки премьер министра – не самая главная проблема, беспокоящая армян. И эта реальность может открыть путь к диалогу с последующим примирением. В этом случае российские миротворцы, обеспечив мирный переходный период, тоже смогут в скором времени вернуться на родину, где их так же с нетерпением ждут родные и близкие. В этот переходный период армяне Нагорного Карабаха, как бы им это не было трудно, должны понять и примириться с мыслью, что в соответствии с международным правом они – граждане Азербайджана. Принять реалии и стать частью азербайджанского общества. Если они готовы принять это, то будут пользоваться, как и остальные жители страны, всеми правами граждан Азербайджана, и будут нести все соответствующие обязанности. В свою очередь, Азербайджан должен продемонстрировать, что несмотря на две кровопролитные войны, готов к примирению и обеспечению безопасности и гражданских прав армянского населения Нагорного Карабаха.

Допускаю, что не все армяне Нагорного Карабаха готовы на это. Что ж, это выбор каждого. На это вот и даны 5 лет присутствия российских миротворцев, на размышление и решение. И обязанность Карена Шахназарова, Жирайр Липаритяна и других “инакомыслящих” – обьяснить это ясно и недвусмысленно как армянам Нагорного Карабаха, так и всему сочуствующему им армянскому народу, включая диаспору. Нелегкая задача. Тот же Жирайр Липаритян заявляет «Об этом я и говорю – менталитет не изменился. Это главная проблема нашего политического мышления, и этой проблеме не меньше 200 лет».

Удастся ли горстке, хочется верить, протрезвевших политиков и общественных деятелей разобраться в своих противоречиях, и осуществив переоценку ценностей, изменить политическое мышление армянского народа? Время покажет. Ближайшее время.

Чингиз, газета “Vətən”

Minval.az