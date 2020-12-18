Премьер Армении Никол Пашинян специально не принял участия в заседании Совета глав государств СНГ в формате видеоконференции. Об этом на своей фейсбук-странице пишет главный редактор информационно-аналитического сайта Yerevan.Today Севак Акопян.

«В качестве причины приведены похороны отца. Не верю. В момент панихиды по его отцу Пашинян сделал запись на своей фейсбук-странице о шествии 19 декабря. Так что дело здесь не в этом. Причина в том, что Никол Пашинян не может оказаться на одной площадке с президентом Азербайджана, человеком, который постоянно унижает его. А если бы он сделал то же самое и в присутствии глав других государств? И что же получается? Крайне важные для нашей страны вопросы страдают из-за комплексов данного лица.

После всего этого этот человек хочет остаться премьером, хочет удержать власть. Ладно, допустим, сегодня удалось избежать встречи с Алиевым, что будешь делать завтра, будешь прятаться от всех лидеров? Ты уже изолирован.

Между прочим, ходят слухи о том, что отец Никола Пашиняна скончался еще 5 дней назад. Об этом было сообщено поздно, чтобы похороны совпали с заседанием Совета глав СНГ и Шествие памяти к пантеону «Ераблур». Ведь день заседания был известен еще недели назад. Плохо, конечно, что распространяются подобные слухи. Но плохо и то, что в мы в них верим, поскольку от Никола можно ожидать все угодно. Если он способен использовать своих родственников в качестве щита, то почему бы не спрятаться за другим, даже “умершим” …

Хуже всего то, что ты каждый раз ищешь повод, чтобы не появляться на публике. Значит, ты уже на политической свалке»,- пишет Севак Акопян.

Minval.az