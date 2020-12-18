Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на саммите глав СНГ заявил, что это не премьер Армении Никол Пашинян создавал нынешнюю армию Армении, а экс-президенты Серж Саргсян и Роберт Кочарян.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на саммите глав СНГ заявил, что это не премьер Армении Никол Пашинян создавал нынешнюю армию Армении, а экс-президенты Серж Саргсян и Роберт Кочарян.
Дата: 2020/12/18 13:36
Раздел: Новость
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