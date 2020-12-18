Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на саммите глав СНГ заявил, что это не премьер Армении Никол Пашинян создавал нынешнюю армию Армении, а экс-президенты Серж Саргсян и Роберт Кочарян.

Minval.az