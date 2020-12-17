Родственники Майкла Джексона выиграли суд против HBO и получат 100 миллионов долларов в рамках апелляционного иска из-за документальной ленты Покидая Неверленд, в которой музыканта обвинили в педофилии. Об этом сообщил «Корреспондент» со ссылкой на издание The Hollywood Reporter.

Семья певца настаивала на том, что в 1992 году HBO получил эксклюзивные права на показ фильма Джексона The Dangerous Tour, обязавшись в течение 27 лет не транслировать любые материалы, порочащие репутацию артиста.

Однако в 2019 году телеканал показал скандальную картину Дэна Рида Покидая Неверленд, в которой двое мужчин рассказывают о пережитом в детском возрасте насилии со стороны Джексона.

Представители HBO настаивали, что эти условия договора не имеют никакого отношения к нынешней ситуации.

В результате суд постановил, что прописанные в 1992 году договоренности были достигнуты по обоюдному согласию и имеют силу и по сей день, хотя прошло уже 28 лет.

HBO пока никак не прокомментировала решение суда.

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