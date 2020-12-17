Принятие Национальной Ассамблеей Франции резолюции «О защите армянского народа и христианских общин Европы и Востока» является политической ошибкой, подорвавшей позиции страны в Минской группе ОБСЕ, заявил депутат французского парламента от партии «Республиканцы» Жан-Люк Рейтцер.

Жан-Люк Рейтцер — единственный из членов Республиканской партии Франции в Ассамблеи, который протестовал против проармянской резолюции.

«Несмотря на то, что принятие резолюции имеет лишь символическое значение, считаю это политической ошибкой. В 1992 году, когда Франция присоединилась к Минской группе ОБСЕ, она взяла на себя обязательство выступить посредником в конфликте между Азербайджаном и Арменией. Для эффективного выполнения этой задачи требуется сохранение полного нейтралитета и доверие обеих сторон конфликта. Приняв эту резолюцию и однозначно поддержав только одну из сторон конфликта, в данном случае Армению, Франция сама подорвала свои позиции в группе и ограничила свои возможности по выполнению обязательства, которое она взяла на себя в прошлом, присоединившись к Минской группе ОБСЕ», — цитирует его журнал “Region Plus”.

При этом Рейцер считает, что принятие однобокой резолюции произошло под давлением избирателей, мотивированных антитурецкими настроениями во Франции.

«Это решение было принято на основании ложного образа Азербайджана. Вот почему эта резолюция также призывает защитить культурное наследие армян, проживающих в Карабахе, тогда как дела с религией и наследием христиан в Азербайджане обстоят очень хорошо. Я много раз разъяснял этот вопрос, в том числе в Комиссии по иностранным делам, членом которой я являюсь. Я рассказывал своим коллегам, что в центре Баку находится армянская церковь, которая была отремонтирована по инициативе правительства Азербайджана. Там же хранятся и должным образом охраняются документы, книги и другие предметы, являющиеся достоянием местных армян», — подчеркнул депутат парламента Франции.

Рейтцер напоминает, что Франция является также членом Совета Безопасности ООН, который принял резолюции, подтверждающие принадлежность Нагорного Карабаха Азербайджану.

Он отметил, что Азербайджан является одной из самых светских стран, который превратил идею религиозной терпимости в один из столпов своей государственности.

«Присущие Азербайджану мультикультурализм и религиозная толерантность были оценены даже Папой Франциском, посетившим эту страну в октябре 2016 года. Во время своего визита он подчеркнул приверженность Азербайджана религиозному разнообразию», — напомнил Рейтцер, добавив, что другие парламентарии Франции также не проголосовали бы за эту резолюцию, если бы имели возможность узнать Азербайджан, посетив страну.

Так или иначе, подчеркивает французский депутат, резолюция Национального собрания не будет иметь практических последствий, потому что не принуждает правительство Франции к каким-либо конкретным действиям.

Minval.az