Вмешательство извне в урегулирование политических вопросов внутри государства подобно взрывному устройству, при решении проблем необходимо набраться терпения для изменений, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию на постсоветском пространстве в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

«Как бы тяжело, трудно и даже долго это не происходило — это должно созреть внутри общества. Все, что вброшено извне, работает не как успокоительное, а как взрывное устройство, как граната — не помогает никогда. Надо просто набраться терпения и подождать, помогать всем политическим силам не конфликтовать друг с другом, а настроить всех на позитивный диалог, направленный на защиту интересов граждан», — указал президент России.

Он также заявил, что происходящее в странах на постсоветском пространстве – это результат поиска ими своего пути.

«Во Франции политическая система, либо в федеративной республике, складывалась десятилетиями, может столетиями. Политические партии традиционно со своей понятной, устойчивой политической платформой, понятной избирателям, гражданам. В странах постсоветского пространства где это все? Поэтому это результат не сегодняшнего дня, а результат поиска своего пути, поэтому это не то, что мы подошли к какому-то рубежу. Нет», — сказал Путин в ответ на вопрос, нет ли опасений, что Россия может лишиться кого-то из своих союзников на постсоветском пространстве.

Minval.az