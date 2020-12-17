Азербайджанский режиссер Эльмар Байрамов, проживающий в американском штате Пенсильвания, добился очередного успеха.

Снятый нашим соотечественником короткометражный фильм «Ladybug» («Божья коровка») победил в номинации “Лучший социальный фильм” на кинофестивале «15 Minutes of Frame», состоявшемся в городе Коко-Бич (Cocoa Beach) штата Флорида. В фильме, посвященном детям с синдромом аутизма, прозвучала песня “Лачин” в исполнении выдающегося азербайджанского мастера Рашида Бейбутова.

Режиссеры и авторы сценария короткометражного фильма «Ladybug» – Эльмар Байрамов и Эльчин Агазаде, оператор – Тарлан Ахвердиев, монтажер – Эльмар Байрамов, исполнительный продюсер – Анар Яхья, в ролях – Фатима Алиева и Ульвийя Рза, сообщает АПА.

Minval.az