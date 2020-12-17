«Добровольцам из Минобороны сказали отойти от своих оборудованных позиций до «советских границ», то есть от тех, которые обеспечивают безопасность как города Капан, так и ближайших сел». Об этом сказал Sputnik Армения мэр Капана Геворк Парсян,

«То есть больше этой зоны безопасности не будет. От нашей жилой зоны ВС Азербайджана будут в 1 км, от аэропорта – в 200-300 метрах. Наши сельские дороги окажутся в блокаде. Это безобразная ситуация», — возмущается Парсян.

Между тем, по сообщению ереванских СМИ, в Капане начался демонтаж армянских укреплений на господствующих вокруг города высотах.

За выполнением процесса будут персонально следить министр территориального управления Сурен Папикян и минобороны Вагаршак Арутюнян, которые уже находятся в Капане.

Minval.az