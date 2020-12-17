Биткойн в ходе торговой сессии подорожал на 8,1% — до $23,09 тыс., обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов на 13:06 по бакинскому времени.

На 13:26 биткойн торговался на отметке $23,11 тыс. (+8,2%) .

Minval.az