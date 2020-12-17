Биткойн в ходе торговой сессии подорожал на 8,1% — до $23,09 тыс., обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов на 13:06 по бакинскому времени.
На 13:26 биткойн торговался на отметке $23,11 тыс. (+8,2%) .
Биткойн в ходе торговой сессии подорожал на 8,1% — до $23,09 тыс., обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов на 13:06 по бакинскому времени.
На 13:26 биткойн торговался на отметке $23,11 тыс. (+8,2%) .
Дата: 2020/12/17 14:17
Раздел: Экономика
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