Центральный банк прогнозирует в 2021 году рост в пределах 3%, тогда как спад в этом году, по данным ЦБ, составит примерно 7,5%. Это несерьезно, поскольку, по сути, увеличивается дефицит бюджета и власти намерены восстановить всего лишь 25% от потерь в этом году. Об этом 16 декабря заявил доктор экономических наук Карен Адонц.

«То есть власти намерены восстановить падение в течение 3 лет? О каком росте и инвестициях может идти речь в этих условиях? Я вообще прогнозирую, что спад может приблизиться к 10%», — приводит его слова армянский интернет-сайт news.am.

Minval.az