Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил реализовать свою программу до конца, поэтому не уходит в отставку, но никто на это смотреть не собирается. Об этом в беседе с журналистами заявил член партии «Родина» Арсен Бабаян, передает News.am.

По его словам, происходящее означает, что в Армении нет власти, она не на своем месте. «Помимо пленных, мы каждый день теряем села. Никол Пашинян должен быть привлечен к уголовной ответственности, и он будет привлечен к ней. К сожалению, до отставки Пашиняна ничего нельзя сделать. Чтобы что-то сделать, нужно иметь власть. В правительстве должны быть люди, которые могут вести переговоры. Нынешние власти унижены азербайджанцами, президентом Азербайджана. Униженная власть ничего не может и не делает», — отметил он.

Бабаян добавил, что Пашинян должен уйти как можно скорее, чтобы было сформировано правительство, которое сможет вывести страну из этой катастрофической ситуации.

Minval.az