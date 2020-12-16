Лидер разгромленной победоносной армией Азербайджана сепаратистов Карабаха Араик Арутюнян выступил с обращением, в котором косвенно обвинил в поражении премьера Армении Никола Пашиняна. Арутюнян также признал, что режим, который он возглавлял, является марионеточным и управлялся все эти годы из Еревана.

«В рамках конституции я несу ответственность за эту ситуацию, но, если в соответствии с конституцией я являюсь гарантом суверенитета, независимости, территориальной целостности и безопасности, имел ли я необходимые внутренние и внешние рычаги в достаточном объеме, чтобы гарантировать эти четыре ценности в широкомасштабной войне? Если президент республики является верховным главнокомандующим, то для кого секрет, как и откуда на самом деле управляется армия обороны Карабаха и насколько вовлечен президент в эти действия?», — посетовал ханкендинский гауляйтер.

Он также заявил, что «войну можно было остановить раньше на более выгодных условиях и иметь меньше потерь».

Minval.az