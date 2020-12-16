В последние годы и десятилетия Азербайджан внес большой вклад в экономику Турции. В настоящее время Азербайджан в лице SOCAR является крупнейшим иностранным инвестором Турции.

Об этом сообщил заместитель начальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

По его словам, SOCAR создал десятки тысяч рабочих мест в Турции: «Азербайджан внес важный вклад в превращение Турции в крупный энергетический хаб и повышение значения Турции как энергохаба для ЕС».

Представитель SOCAR напомнил, что вчера министры энергетики Азербайджана и Турции подписали Меморандум о взаимопонимании по прокладке нового газопровода из Ыгдыра в Нахчыван: «По этому трубопроводу часть объемов газа, поставляемого Азербайджаном в Турцию через Грузию, может быть передана в Нахчыван».

Он отметил, что до сих пор газовые потребности Нахчывана удовлетворялись в основном через Иран: «Азербайджан поставлял Ирану газ в определенных объемах. Взамен Иран передавал газ Нахчывану. В результате обеспечивалась потребность Нахчывана газом в объеме 300-400 млн кубометров в год».

Ахмедов видит основную выгоду для Азербайджана от нового соглашения между двумя странами в диверсификации поставок газа в Нахчыван. По его словам, эта тема давно стоит на повестке дня: «Около 10 лет назад был подписан документ, и предусматривалась реализация подобного проекта. Правда, до сих пор никаких проблем с газоснабжением Нахчывана не возникало. В Нахчыван через Иран регулярно поступал газ.

Однако зависимость от одного-единственного посредника или источника неприемлема ни для одной из сторон. Каждая страна надеется на диверсификацию источников газоснабжения основной части и регионов, чтобы избежать какой-либо зависимости. При наличии нескольких сторон, в случае возникновения каких-либо односторонних проблем или технического сбоя поток газа в Нахчыван не прекратится. Тем самым будет усилена энергетическая безопасность Нахчывана. С этой точки зрения подписание этого соглашения имеет большую пользу для Азербайджана», — цитирует его Репорт.

Он также подчеркнул, что турецкая сторона уже полна решимости начать строительство этого трубопровода: «С нашей стороны в настоящее время нет решения о каком-либо финансовом участии».

Вчера в Анкаре между Министерством энергетики Азербайджана и Министерством энергетики и природных ресурсов Турции был подписан Меморандум о взаимопонимании по поставкам природного газа в Нахчыванскую Автономную Республику. Документ подписали министры Пярвиз Шахбазов и Фатих Донмез.

Газопровод Ыгдыр-Нахчыван будет транспортировать газ в Нахчыван с населением 500 тыс. человек и годовой потребностью в 500 млн кубометров природного газа. Длина участка трубопровода от Ыгдыра до Садаракского района Нахчывана составит 85 км. Пропускная способность газопровода составит 500 млн кубометров в год или 1,5 млн кубометров газа в день, что полностью удовлетворит потребности Нахчывана в газе.

Minval.az