Автобусы из Еревана доставили в Ханкенди за минувшие сутки 647 человек, сообщает Минобороны России.
Отмечается, что всего в места постоянного проживания в Нагорный Карабах вернулось более 40 тысяч 300 человек.
Автобусы из Еревана доставили в Ханкенди за минувшие сутки 647 человек, сообщает Минобороны России.
Отмечается, что всего в места постоянного проживания в Нагорный Карабах вернулось более 40 тысяч 300 человек.
Дата: 2020/12/16 9:58
Раздел: Новость
Просмотров:
42
Чавушоглу озвучил позицию Анкары в связи с односторонними санкциями США против Турции
Бывший премьер-министр Армении, экс-мэр Еревана Карен Карапетян призвал правительство Никола Пашиняна подать в отставку.
«Они понимали, что несмотря на оголтелую пропаганду, которая шла по российским государственным телеканалам, правда на стороне Азербайджана».
Видеорепортаж из освобожденного от оккупации села Сейидляр Кельбаджарского района.
Акции протеста с требованием отставки Никола Пашиняна проходят не только в Армении, но и в диаспоре, особенно
Сообщение российских СМИ о возобновлении боевых действий в Карабахе опровергли в пресс-службе российского миротворческого контингента.
Прокладывается новый газопровод между Азербайджаном и Турцией, сообщило издание Haberturk
Активисты скандируют «Никол — предатель», «Армения без Никола» и требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна
«Я очень обрадовалась освобождению моего брата, находившегося в заложниках у армянской стороны, выражаю признательность нашему Президенту».