Автопроизводитель Alfa Romeo представил новый автомобиль 4C Spider 33 Stradale Tributo. Всего будет изготовлено 33 эксклюзивных экземпляра. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Сar Buzz.

Сообщается, что автомобиль оснащен 1,75-литровым турбодвигателем мощностью в 237 лошадиных сил. Крутящий момент равен 258 Нм.

Спорткар может разогнаться до 96 км/час за 4,1 секунды, а максимальная скорость автомобиля составляет 258 км/час.

Автомобиль создан в честь легендарного 33 Stradale 1967 года. Стоимость автомобиля составляет 79995 долларов США.

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