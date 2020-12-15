Дочь действующего президента США Иванка Трамп приняла участие в доставке продуктовых коробок семьям в Вирджинии. Соответствующими снимками она поделилась в Instagram.

Предпринимательница приняла участие в акции Фермеры семьям. Она грузила картонные коробки с едой в машину и развозила их нуждающимся.

Иванка надела черную удлиненную куртку с капюшоном, черные штаны и высокие резиновые сапоги. Несмотря на активную работу, она оставила волосы распущенными. Не забыла бизнесвумен и про защитную маску.

По данным СМИ, Иванка Трамп имеет собственные политические амбиции и собирается баллотироваться в Сенат США от Флориды в 2022 году, бросив вызов Марко Рубио, отмечает «Корреспондент».

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