Бывший премьер-министр Армении, экс-мэр Еревана Карен Карапетян призвал правительство Никола Пашиняна подать в отставку. В его заявлении говорится, что Армения находится в глубоком кризисе – моральном, психологическом, политическом, экономическом, социальном, ценностном.

«Считаю, что то правительство, в результате правления которого возник этот кризис, ограничит возможности развития страны и вероятность использования потенциала нации, если и дальше останется у власти», — отмечает Карапетян.

По его словам, учитывая с одной стороны последовательную и политику Азербайджана, нацеленную на закрепление успехов, с другой – ожидающие Армению вызовы, каждый новый день этого кризиса продолжит наносить стране и народу ущерб.

«Этот судьбоносный момент – самое важное для власти испытание. Они должны показать, готовы ли быть выше узких политических интересов, проявить высокий уровень сознания, дав возможность стране успокоиться, а политическим силам – переосмыслить пройденный путь и сформировать видение будущего», — отмечается в обращении.

Он надеется, что премьер найдет в себе смелость принять решение об уходе, во имя будущего страны.

Minval.az