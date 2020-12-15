Органы здравоохранения Швеции недооценили угрозу для страны новой волны коронавируса COVID-19, заявил шведский премьер-министр Стефан Лёвен.

«Я думаю, что большинство специалистов не увидели перед собой новой волны вируса, они говорили лишь об отдельных очагах болезни», — цитирует агентство Associated Press Лёвена.

Заявления премьера прозвучали за несколько часов до того, как правительственная комиссия, изучавшая борьбу с пандемией в стране, должна обнародовать свои предварительные выводы.

Власти Швеции с самого начала придерживались сдержанной позиции относительно вируса и не вводили жестких ограничений.

С начала пандемии в Швеции коронавирусом заразились более 320 тыс. человек, свыше 7,5 тыс. умерли. При этом уровень смертности в стране оказался намного выше, чем в соседних Норвегии, Финляндии и Дании.

Minval.az