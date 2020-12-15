«Они понимали, что несмотря на оголтелую пропаганду, которая шла по российским государственным телеканалам, правда на стороне Азербайджана».

Об этом заявил находящийся в Гяндже российский политолог, журналист, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко, отвечая на вопрос журналистов по поводу оказываемого на него давления.

«Это не имеет значения по сравнению с тем, что я вижу здесь, когда я вижу портреты шехидов, которые отдали свои жизни…Давление на меня – это ничто, это не больше, чем давление ветра. Поэтому я могу сказать, что мое мнение – это не только мнение Максима Шевченко, что это мнение огромного числа российских граждан, голосов которых вы не услышите на официальных телеканалах России. Но это те, которые живут в Москве, в Казани, в Уфе, в Якутске, на Кавказе, они понимали, что несмотря на оголтелую пропаганду, которая шла по государственным каналам, правда на стороне Азербайджана. Поверьте, подавляющая часть русского народа, других народов России – татарского, башкирского, народов Кавказа, финно-угорских народов, всегда была с вами, потому что мы на стороне справедливости. И несмотря на то, что вам иногда кажется, что голос телевидения это голос России, знайте — это не так. Это голос тех, кто точно так же подавляет Россию, как отбирали вашу родину. Вы восстановили справедливость, я думаю, что глядя на вас, многие последуют этому примеру», — цитирует его АПА.

Minval.az