В Турции обсуждают очередные новости антитеррора: в вилайете Хатай на юге Турции задержан террорист, разыскиваемый по красному циркуляру Интерпола. В настоящее время боевик доставлен в Управление полиции города Рейханлы. Как указывает Министерство национальной обороны Турции, сей субъект состоял в группировке «Фыркатуль Гурба», которая орудовала в Сирии и состояла в основном из иностранных наемников, а задержан был при попытке проникновения в Турцию. Где вряд ли собирался побродить по музеям. Провинция Хатай — весьма «чувствительная» точка. Сирия уже давно предъявляет претензии на этот регион Турции. Город Рейханлы не раз становился мишенью и «случайных» артиллерийских ударов с сирийской территории (что, будем реалистами, очень похоже на тактику армянских агрессоров против Азербайджана), и атак террористов. Наконец, отсюда рукой подать и до Джейханского терминала, и до базы «Инджирлик».(где вряд ли собирался знакомиться с музеями Стамбула), пытался скрыть свое имя, но неудачно. Имя террориста в интересах следствия не раскрывается, подробности его опасной «миссии» только предстоит выяснить. Но зато известно другое: задержанный — гражданин Франции.

Формально, конечно, государство не может нести ответственность за действия каждого своего отдельно взятого гражданина, если он, конечно, не выполнял распоряжения правительства в качестве дипломата, военнослужащего и т.д. Только вот в чем дело: слова «Франция» и «террористы» слишком уж часто оказываются в одном предложении.

Вспомним: еще 19 сентября, примерно за неделю до армянской вооруженной провокации, которая и привела к возобновлению в регионе боевых действий, СМИ России со ссылкой на свои источники рассказали о масштабной переброске боевиков сирийского крыла террористической группировки РКК в Армению. Причем, как подчеркивалось, курировали операцию…спецслужбы Франции.

Более того, уже с началом военных действий в Карабахе в мировых СМИ замелькали рассказы «добровольцев» с французскими паспортами, которые спешно отправились в Карабах воевать на стороне Армении. Большинство, как и следовало ожидать, составляли этнические армяне, но на войну отправлялись и французские ультраправые, вроде вожака группировки «Парижские зуавы».

Сегодня азербайджанская дипломатия провела большую работу, чтобы на эти «художества» своих граждан, подпадающие под уголовные статьи, обратили внимание правоохранительные органы самой Пятой республики. Еще около двух недель назад посольство Азербайджана во Франции обратилось в республиканскую прокуратуру и Национальную прокуратуру Франции по борьбе с терроризмом для проведения расследования действий французских наемников в Карабахе. Как теперь указывается в статье Себастьяна Буссуа, доктора политических наук, исследователя Ближнего Востока для Journal Général de l’Europe, в результате работы, проведенной посольством Азербайджана во Франции, все же начато расследование военных преступлений, совершенных французскими гражданами армянского происхождения в Карабахе. «Этот факт также ставит под угрозу саму Францию, в том плане, что если боевики, которые незаконно участвовали в военных действиях под армянским флагом, вернувшись на французскую землю, останутся безнаказанными», — подчеркивает автор.

Оставим в стороне едкие вопросы, как так получилось, что французская юстиция «зашевелилась» только после «толчка» со стороны азербайджанской дипломатии, будем реалистами, свидетельствует о многом. Добавим от себя: речь не только о конкретных наемниках и «добровольцах». Фактов участия французских граждан в разного рода боевых действиях и террористических «акциях» против Азербайджана и Турции слишком много, чтобы это можно было бы свести к «случайности» и «личной инициативе». Очевидно, что на территории Франции действует отлаженная система вербовки и переправки такого рода «добровольцев». И как это понимать? Сия дурно пахнущая и представляющая очевидную опасность прежде всего для самой Франции система действовала и, судя по аресту в Хатае, продолжает действовать «с высочайшего позволения» местных силовиков? Или, что еще хуже, эти самые силовики так озабочены тем, чтобы мусульманские дети во Франции с трех лет обязательно посещали французские образовательные учреждения и не находились на домашнем обучении, а врачи не выдавали справок о девственности, что до борьбы с наемничеством у них просто руки не доходят? Так или иначе, отвечать на эти и другие вопросы теперь предстоит властям Франции. Той самой Франции, где жил когда-то Шарль Морис де Талейран-Перигор, который как-то сказал: «Я прощаю людей, не разделяющих мое мнение, но не прощаю тех, кто не разделяет свое собственное мнение».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az