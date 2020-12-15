Акции протеста с требованием отставки Никола Пашиняна проходят не только в Армении, но и в диаспоре, особенно в тех странах, где есть большая армянская община и армянские лоббистские группы оказывают большое влияние на государственный аппарат и правящие круги, пишет ереванская газета «Паст». В последние дни многочисленные структуры диаспоры, помимо акций протеста, выступили также с заявлениями об отставке Пашиняна.

По сведениям издания, этот факт воспринят властями Армении довольно болезненно. Как передают источники в МИД, в течение последних 3-4 дней в ряде европейских стран послам Армении дано специальное поручение – приложить усилия для предотвращения кампаний, направленных против Пашиняна. В частности, послам поручено встретиться с руководителями местных армянских общин, бизнес кругами и уговорить их.

«Кстати, по нашим сведениям, послы некоторых стран выразили обеспокоенность, отметив, что не обладают большим влиянием на диаспору, однако власти настояли, что положительный результат должен быть достигнут любой ценой, в противном случае им придется уступить свое место другим», — пишет газета.

Minval.az