Сообщение российских СМИ о возобновлении боевых действий в Карабахе опровергли в пресс-службе российского миротворческого контингента.
Накануне в прессе появились сообщения о том, что возобновились бои за два села Гадрутского района.
Сообщение российских СМИ о возобновлении боевых действий в Карабахе опровергли в пресс-службе российского миротворческого контингента.
Накануне в прессе появились сообщения о том, что возобновились бои за два села Гадрутского района.
Дата: 2020/12/15 11:41
Раздел: Новость
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