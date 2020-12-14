Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев полагает, что с приходом к власти администрации Джо Байдена ждать улучшения отношений России и США не следует. «К сожалению, пока оснований для оптимизма мало», — заявил он в эфире телеканала «Вместе РФ».

Сенатор отметил, что «люди, которые дают Байдену советы», известны «своими достаточно «ястребиными взглядами» на Россию» и считают ее угрозой.

Поэтому принципиальных изменений к лучшему в отношениях с США с приходом новой команды «пока не прогнозируется», заключил Косачев.

Minval.az