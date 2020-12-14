Несколько тысяч сторонников оппозиции начали акцию-шествие с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашинян.

Шествие началось с площади Праги в административном районе Арабкир. Демонстранты направляются к центру города, движение в сторону центра на проспекте Комитаса парализовано, отмечает «Спутник».

«Армения без Никола», «Никол — предатель», — скандируют активисты.

Организаторы шествия через громкоговоритель выкрикивали имена тех депутатов, которые 2,5 года назад были избраны в этом административном районе.

«Рипсиме Григорян, Корюн Мкртчян, Владимир Варданян, Сурен Григорян, Мария Карапетян, Айк Саргсян. Призываем вас присоединиться к народу», — кричали активисты.

Между тем представитель верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян отметил, что у Пашиняна нет поддержки народа, и если он сам не уйдет в отставку, то его вынудят уйти.





Minval.az