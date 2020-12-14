«Я очень обрадовалась освобождению моего брата, находившегося в заложниках у армянской стороны, выражаю признательность нашему Президенту».

Об этом АПА сказала сестра Шахбаза Гулиева Ирада Гулиева.

«Если бы не освободили наши земли, то Шахбаза и Дильгама тоже не удалось бы освободить. Я безгранично благодарна нашему Президенту, доставившему нам эту радость, нашей армии, освободившей наши земли. Слава Аллаху, он воссоединил нас», — отметила она.

И.Гулиева сказала, что только что узнала об этом, еще не встретилась с братом.

Отметим, что сегодня днем была обеспечена доставка в Баку самолетом Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова, которые с июля 2014 года находились в заложниках у армянской стороны. После того, как будут осуществлены соответствующие карантинные меры, освобожденные лица воссоединятся со своими семьями.

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