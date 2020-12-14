Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов 14 декабря подписал указ о создании Фонда обеспечения поддержки раненых в ходе боев за защиту территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей шехидов.

Указ подписан с целью обеспечения прозрачности, подотчетности и общественного контроля инициатив гражданского общества в оказании дополнительной поддержки мерам, осуществляемым в Автономной Республике в сфере социальной защиты семей шехидов и раненых в результате военных действий за территориальную целостность Азербайджанской Республики.

Minval.az