Депутат законодательного собрания Владимирской области, политолог и журналист Максим Шевченко ответил на вопрос о событиях 1828 года, которые армяне никак не могут забыть.
Предлагаем вашему вниманию развернутый ответ эксперта.
Депутат законодательного собрания Владимирской области, политолог и журналист Максим Шевченко ответил на вопрос о событиях 1828 года, которые армяне никак не могут забыть.
Предлагаем вашему вниманию развернутый ответ эксперта.
Дата: 2020/12/13 18:26
Раздел: Мнения
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Со всеми вытекающими отсюда последствиями
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