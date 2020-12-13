Президент Армении Армен Саркисян выступил с заявлением вокруг ситуации в Гадрутском районе, призвав парламент Армении экстренно созвать заседание парламента.

Саркисян подтвердил, что ВС Азербайджана в результате успешной конттеррористической операции 12 декабря взяли под свой контроль села Кехня Таглар и Чайлаггала.

В заявлении отмечается, что соответствующие ведомства правительства Армению по состоянию на данный момент не разъяснили должным образом ситуацию и действия, предпринятые армянской стороной.

«С учётом обстановки, президент республики обращается к Минобороны и МИД, предложив незамедлительно представить обществу сложившуюся ситуацию, а также рассказать о действиях, предпринятых армянской стороной с целью защиты указанных населенных пунктов и эффективного соблюдения прекращения огня», — говорится в заявлении.

В этой связи президент обратился к Национальному собранию с предложением экстренно созвать внеочередное заседание, чтобы обсудить причины сложившейся в Гадрутском районе ситуации и пути решения.

Согласно заявлению Минобороны Азербайджана, накануне армянская сторона совершила провокационные действия на освобожденных территориях Азербайджана, сопровождавшиеся нарушением режима прекращения огня. Вооруженные силы Азербайджана приняли адекватные ответные меры.

Minval.az