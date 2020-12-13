Международную «гонку вакцин» от коронавируса стоит рассматривать как попытку решить одну из проблем человечества, победителями в ней станут наука и каждый из нас.

Об этом заявил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.

«Гонка вакцин» интересна с той точки зрения, что многие страны и компании, похоже, нашли верный подход к их созданию. Я не вижу здесь негатива, скорее смотрю на нее как на сосредоточенную попытку разрешить одну из значительных проблем человечества. В ней только один победитель – это каждый из нас», — считает он.

Якобсен считает, Россия в этой ситуации «должна делать, что делает».

«По моему мнению, это не гонка, потому что много денег не заработаешь – никто не будет выставлять большие счета за вакцины. Это брэндинг, престиж – да, это политические вещи, но я повторюсь, что победитель здесь – наука: ученые в России, других странах, где бы они ни находились. Они сотрудничают между собой, невзирая на политическую атмосферу», — подчеркнул он.

«Лишь месяцы отделяют нас от результатов создания вакцин. В это же время в следующем году мы будем заняты другими проблемами, а коронавирус будет под контролем благодаря науке и потрясающим достижениям в области здравоохранения», — заключил он.

Minval.az