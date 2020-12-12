Армения ни при каких условиях не должна предпринимать попыток начать новые военные действия, заявил президент Ильхам Алиев.

«Я уже заявил 2 дня назад на военном параде, что если армянский фашизм вновь поднимет голову, мы ее проломим железным кулаком. Поэтому они должны быть внимательными, не должны планировать каких-либо военных действий. В противном случае в этот раз мы их полностью уничтожим. Однако, надеюсь до этого ситуация не дойдет», -сказал президент, принимая сопредседателей Минской группы ОБСЕ от Франции и США (цитата по «Интерфаксу»).

Minval.az