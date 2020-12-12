Совместный российско-турецкий мониторинговый центр по контролю за прекращением огня в Карабахе будет создан в Агдамском районе Азербайджана, заявил президент Ильхам Алиев.
Совместный российско-турецкий мониторинговый центр по контролю за прекращением огня в Карабахе будет создан в Агдамском районе Азербайджана, заявил президент Ильхам Алиев.
Дата: 2020/12/12 18:31
Раздел: Новость
Просмотров:
334
Начальник Главного управления внутренней безопасности министерства обороны Азербайджана генерал-майор Рамиль Аскеров освобожден от занимаемой должности, передает Trend.
Отечественный проект «Северный поток-2» не имеет никаких шансов на реализацию и запущен не будет.
Журнал Forbes составил рейтинг стран по уровню щедрости.
12 декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна
Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из села Кызыл Кенгерли Агдамского района.
У пациентов с тяжелой формой COVID-19 присутствуют гены, которые могут усугублять течение инфекции.
Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) разработала План действий по исследовательским работам на освобожденных территориях страны.
Из-за похолодания стоимость газа на спотовом рынке, на котором его покупает Украина, поднялась до максимального значения с 10
Компания AstraZeneca и НИЦ имени Гамалеи договорились провести клинические исследования комбинации своих вакцин — AZD1222 и «Спутника V».