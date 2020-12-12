Журнал Forbes составил рейтинг стран по уровню щедрости. Он оценивается по размеру пожертвований на благотворительные цели в разных странах из расчета на одного жителя.

Как пишет Prime, в 2020 году самой щедрой по количеству пожертвований на душу населения в мире стала Ирландия. Наибольшие пожертвования ирландцы делали в Фонд помощи семьям Навахо и Хопи (коренные народы, проживающие на территории США) в знак благодарности за помощь, которую эти народы оказывали Ирландии во времена Великого голода в 1872 году.

В топ-5 также вошли:

— США,

— Великобритания,

— Канада,

— Австралия.

Отмечается, что за последний год не все пожертвования были связаны с пандемией коронавируса.

Помимо COVID-19, пожертвования направлялись в такие организации, которые борются за всеобщее равенство.

Американским продовольственным фондом была проведена самая успешная кампания по сбору средств в текущем 2020 году: удалось собрать свыше 44 миллионов долларов США на то, чтобы накормить нуждающихся жителей США.

Рекордсменом по количеству личных денег, направленных на борьбу с коронавирусом, стал основатель сети микроблогов Twitter Джек Дорси: он уже отдал на эти цели миллиард долларов. Он стал самым щедрым жертвователем и по абсолютной сумме, и по доле от своего состояния: это намного больше, чем траты остальных известных меценатов.

Билл и Мелинда Гейтс перевели на борьбу с пандемией 100 миллионов долларов США.

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