Актер Валентин Гафт умер в субботу в возрасте 85 лет, сообщила ТАСС его супруга Ольга Остроумова.

«Да, его не стало. Это сегодня произошло», — сказала она.

Источник сообщил, что актера похоронят 15 декабря на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году. Работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме, Театре сатиры. Служил в труппе Московского театра «Современник» с 1969 года. Известен ролями в спектаклях Романа Виктюка, Николая Коляды, Галины Волчек и многих других режиссеров. Гафт также активно снимался в кино, в том числе во многих советских картинах: «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Чародеи» и других.

Обладатель множества наград, в их числе орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2005) и II степени (2011), театральная премия К. С. Станиславского за вклад в развитие актерского искусства (2007), премия «Золотой Орел» за лучшую мужскую роль в фильме «12» (2007), премия имени Андрея Миронова «За служение театральному Отечеству» (2011), «Звезда Театрала» в номинации «Легенда сцены» (2015).

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