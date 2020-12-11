Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письма с выражением соболезнования Министру национальной обороны Турции господину Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру в связи с гибелью и ранением военнослужащих Главного командования жандармерии братской Турецкой Республики в результате предательского террористического акта в сирийском городе Рас-эль-Айн.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В письме говорится: «Глубоко потрясен известием по поводу гибели и ранения военнослужащих Главного командования жандармерии братской Турецкой Республики в результате предательского террористического акта в сирийском городе Рас-эль-Айн.

Да упокоит Всевышний Аллах души шехидов. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым. Ваше горе это и наше горе тоже.

Аллах ряхмят елясин».

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