Из-за похолодания стоимость газа на спотовом рынке, на котором его покупает Украина, поднялась до максимального значения с 10 апреля 2019 года, пишет Интерфакс в пятницу, 11 декабря.

Накануне на голландском хабе TTF спотовая цена по итогам торгов выросла до $194,9 за тысячу кубометров по сравнению со средней котировкой $183 с начала месяца.

В то же время ожидается, что цены начнут падать при улучшении погодных условий.

Издание отмечает, что в декабре в Европе может быть отобрано из хранилищ до 20 млрд куб. м газа, что станет вторым результатом после рекорда января 2017 года (24 млрд куб. м).

Minval.az