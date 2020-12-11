Компания AstraZeneca и НИЦ имени Гамалеи договорились провести клинические исследования комбинации своих вакцин — AZD1222 и «Спутника V». Как сообщила AstraZeneca на своем сайте:

«Исследование разных режимов применения вакцин необходимо для того, чтобы оценить возможность создания более гибких программ вакцинации, которые дадут врачам широкий выбор подходов к профилактике заболевания. Комбинации различных вакцин потенциально могут вызвать более устойчивый и продолжительный иммунный ответ»

Испытания будут проводиться на группе добровольцев от 18 лет и старше.

Создатели «Спутника V» подтвердили тестирование совместного применения вакцин, указав, что договориться об этом удалось в твиттере

Minval.az