В Латвии скончался от коронавируса культовый южнокорейский режиссер Ким Ки Дук, сообщает портал Delfi.

Ким Ки Дуку было 59 лет. Отмечается, что всемирно известный режиссер прибыл в Латвию 20 ноября, а начиная с 5 декабря не выходил на связь.

По неподтвержденным данным, он планировал приобрести дом в Юрмале и получить вида на жительство, но на запланированную встречу режиссер не явился. В набат забили коллеги, начавшие искать его по больницам.

Ким Ки Дук — лауреат Венецианского кинофестиваля за фильмы «Пьета» и «Пустой дом», Каннского кинофестиваля — за фильм «Ариран», Берлинского кинофестиваля — за ленту «Самаритянка».

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