Санкции США против Турции являются неуважением к важному партнеру по НАТО, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники, санкции США против Турции, которые Штаты готовятся ввести из-за приобретения Анкарой российских С-400, могут быть введены против турецкого секретариата оборонной промышленности и его главы Исмаила Демира. Ожидается, что о введении санкций будет объявлено со дня на день. По данным WSJ, США уже сегодня объявят санкции против Турции из-за покупки российских С-400.

«Применение санкций CAATSA против Турции являются неуважением к очень важному партнеру по НАТО», — цитирует турецкого лидера газета Hurriyet.

Minval.az