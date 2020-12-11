Неплотно прилегающая к лицу маска может вызвать развитие синдрома сухого глаза и привести к ухудшению зрения. Об этом агентству «Москва» рассказала главный врач столичной поликлиники №46 Денис Серов.

По его словам, при неплотном прилегании маски, воздух, который выдыхает человек, выходит преимущественно сверху, вызывая преждевременное испарение слезной пленки.

«Данное состояние, как правило, ощущается в виде дискомфорта и нередко может приводить к снижению остроты зрения и даже травмированию роговицы», — уточнил специалист.

Серов напомнил, одноразовую маску следует использовать не более двух-трех часов и следить, чтобы она плотно прилегала к лицу. В случае появления проблем с глазами врач рекомендовал использовать увлажняющие капли на основе натуральной слезы, а при прогрессирующем ухудшения зрения призвал незамедлительно обратиться к специализированной помощи.

Minval.az