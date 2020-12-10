Американский актер Джордж Клуни был госпитализирован после быстрого похудения для съемок фильма «Полночное небо», передает «Газета.ру» со ссылкой на Mirror.

59-летний Клуни попал в больницу с острой болью в животе, ему диагностировали панкреатит. В больнице он провел несколько дней. Актер, также выступивший в качестве режиссера проекта, полагает, что на заболевание могла повлиять его диета.

Известно, что для роли больного онкологическим заболеванием астронома, выжившего после апокалипсиса, Джордж Клуни похудел на 13 килограммов. На восстановление ему понадобилось несколько недель.

Minval.az