Во второй Карабахской войне много символических совпадений, написал на своей странице в Facebook председатель партии «Одна Армения» Артур Казинян. Он отметил, что в день государственного флага Азербайджана был потерян город Шуша, в день рождения террориста Монте Мелконяна Азербайджану «был сдан без боя» Кельбаджар.

«Уверен, что есть также много других заранее спланированных символических унижений, с которыми молча согласился и которым подчинился Никол. Ведь мог же он сдать Шушу или Кельбаджар на день раньше или позже. Но нет, он должен был подарить нашу родину именно в тот день, в который приказал Алиев», — написал Артур Казинян.

Он также представил очередной пример символического унижения: 10 декабря 2020 года в Баку проходит посвященный победе над Арменией военный парад с демонстрацией захваченной армянской военной техники в день «независимости» сепаратистов Карабаха.

«Этот день останется в истории Армении как день народного позора», — написал Артур Казинян.

Minval.az