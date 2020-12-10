Запад готов придумать множество поводов для того, чтобы в очередной раз предъявить России обвинения во «вмешательстве» в дела других государств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT, отметив что в настоящее время Москву обвиняют во вмешательстве в Беларуси и Нагорном Карабахе.

«Якобы мы вмешались в Нагорном Карабахе исключительно для того, чтобы укреплять там свои геополитические позиции против Запада, якобы договорились с Турцией о дележе этого региона, только чтобы Запад не укреплял там своё положение. Вот такая логика и психология у тех аналитиков, которые сейчас доминируют в Европе и США, тем более на Британских островах», — посетовал глава российской дипломатии в беседе с RT, которая была опубликована сегодня, 10 декабря.

Minval.az