Без помощи России ВС Армении не смогут восстановить свою боеспособность, сказал кандидат на пост премьера от оппозиционного «Движения спасения родины» Вазген Манукян на встрече со СМИ.

«В этом регионе главные игроки – Турция и Россия. В нынешних условиях, если мы будем связывать наше будущее с Турцией, мы будем обречены на уничтожение», — цитирует его Sputnik.

Поэтому сейчас для Армении роль России куда важнее, чем когда-либо. Но это вовсе не исключает отношения с другими странами, отметил он.

«Но сейчас главный гарант безопасности – это миротворческие силы РФ. Формально эти гарантии должны исчезнуть через 5 лет. Может за это время что-то произойдет, может, срок будет продлен – но все это предположения. У нас есть 5 лет для усиления, на то, чтобы искать новых союзников, оставаясь союзником России», — сказал Манукян.

Что касается интересов Армении и России, то во многих вопросах они совпадают. Не всегда, но это естественно.

Тут есть и вопрос инерционной политики. С этой точки зрения Россия весьма благоприятный партнер. Манукян не считает, что Москва будет приносить в жертву интересы Армении ради Турции или наоборот.

«Но в том, что в этом быстро меняющемся регионе Россия как минимум 5 лет – наш стабильный гарант безопасности и союзник, я уверен. Без России мы не сможем восстановить и снова вооружить нашу армию», — отметил Манукян.

Он подчеркнул, что следует укреплять позиции Армении в ОДКБ, несмотря на несовпадение интересов различных стран в блоке.

Minval.az