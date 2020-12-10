Премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявляя о намеченных переговорах для «уточнения неопределенностей» по карабахскому договору, стремится укрепить свои позиции и смягчить политический кризис в стране, считает член международного комитета Совета федерации Сергей Цеков.

Пашинян, выступая вчера в парламенте, отметил, что «никаких дополнительных документов к заявлению по Нагорному Карабаху нет», но в ближайшее время ожидается визит в регион сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и «есть неопределенности, которые нужно уточнить».

«Пашинян своими заявлениями о возможном уточнении «неопределенностей» хочет смягчить политический кризис в стране, сохранить власть и немного успокоить тех, кто выступал против условий перемирия», — заявил он РИА Новости.

Minval.az