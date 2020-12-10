СНБ Армении открыла уголовное дело в отношении сотрудника офиса Сороса, об этом написал на своей странице в Facebook руководитель общественно-политического движения «ВЕТО» Нарек Малян.

«По моему заявлению о разжигании соросовцем Сашиком Султаняном межнациональной розни в СНБ возбуждено уголовное дело, в рамках которого Султаняну скоро будет предъявлено обвинение», — пояснил он.

Малян также анонсировал тотальные проверки в офисе Сороса и вызов в СНБ на допросы его сотрудников и в целом всех, кто оказывал информационную поддержку Султаняну.

Активист подчеркнул, что планирует подать в суд иск о признании офиса Сороса в Армении незаконным, за чем, по его словам, должно последовать закрытие организации.

Minval.az