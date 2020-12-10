Ограничение на ввоз овощей из Азербайджана негативно скажется на красноярском продуктовом рынке. Это был поставщик качественных томатов в среднем ценовом сегменте, считает директор по маркетингу сети гастрономов «Красный яр» Виктор Бахов.

«Возможны перебои именно в среднеценовом томате, так как количество этого товара ограничено. У нас есть хорошие томаты из Хакасии, но их количество очень маленькое, чтобы покрыть полностью объемы, особенно объемы праздничные. Если не рост цен, то определенный дефицит по томатам в целом возможен, но мы постарается его не допустить. Уже начинаем наблюдать спекуляции на теме: альтернативные поставщики, такие как Армения, начинают повышать цены», — заявил маркетолог Виктор Бахов в эфире радио «Красноярск-Главный».

Minval.az