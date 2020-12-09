В отношении экс-главы ИВ Джалилабадского района Намига Зейналова избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.

Зейналов был задержан на днях Службой Госбезопасности.

Зейналову предъявлены обвинения по статьям 179.2.2 (повторное получение взятки или растрата), 179.2.3 (присвоение или растрата с использованием своего службного положения), 179.2.4 (причинение значительного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере), 311.3.2 (повторное получение взятки), 313 (служебный подлог).

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