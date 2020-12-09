Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его отставка сейчас вытеснит народ из политических процессов и приведет к власти представителей прежнего режима. Об этом он сказал в парламенте в ответ на вопрос лидера партии «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна.

Последний напомнил, что отставки Пашиняна требуют президент, две фракции парламента, католикосы Гарегин Второй и Арам Первый, руководители многих общин, политические силы, деятели культуры. На этом фоне Марукян недоумевает, о какой народной поддержке Пашиняна может идти речь.

Пашинян заявил в свою очередь, что важно понять – а почему Марукян и остальные перечисленные силы и люди не требуют досрочных парламентских выборов, а именно отставки премьера, почему эти силы, представители элиты предлагают сценарий, который вытеснит народ из политических процессов.

«Эти силы предлагают безвластие или марионеточную власть. Они в качестве кандидата на пост премьера предлагают человека, не имеющего поддержку народа, не имеющего опоры в парламенте. Ставится условие, что этот кандидат не должен участвовать в выборах. Следовательно назначение премьера в таких условиях приводит к серьезному кризису легитимности», — цитирует его Sputnik.

Он уверен, что в случае его ухода власть будет передана тем силам, которые сегодня предлагают кандидатуру Вазгена Манукяна. Пашинян считает, что при таком сценарии в течение года будут «восстановлены» все механизмы фальсификаций выборов.

Глава армянского правительства подчеркнул, что у народа еще будет возможность дать свою оценку создавшейся в Армении ситуации.

Minval.az