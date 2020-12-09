«Я принял делегацию представителей различных политических групп во главе с заместителем председателя парламента Италии. Они побывали в Агдаме и Гяндже. Их решение посетить эти два города, один из которых был разрушен в результате оккупации, а другой понес многочисленные жертвы при атаке баллистической ракетой во время войны, тронуло меня. Что касается наших отношений, то считаю, что у них прекрасное будущее. До сегодняшнего дня мы добились больших успехов в политической, экономической сферах и в области энергетической безопасности. В скором времени мы завершим последнюю часть Южного газового коридора. Тем самым Азербайджан и Италия в течение грядущих десятилетий будут очень близкими партнерами в энергетической сфере».

Об этом сказал президент Ильхам Алиев во время встречи с делегацией во главе с госсекретарем Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией Манлио Ди Стефано.

Глава государства отметил, что это очень важное достижение, которое стало возможным благодаря совместным усилиям обширной группы разных стран.

Minval.az